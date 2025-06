I carabinieri gli notificano ordinanza per i domiciliari ma in casa c' è droga | si getta dal balcone

I carabinieri, invece di trovare il sospettato in casa, si sono trovati di fronte a una scena drammatica: lui si è gettato dal balcone per sfuggire all’arresto. Un episodio che sottolinea quanto la tensione sia alle stelle in questa intricata indagine su tentate rapine e furti d’auto nel brindisino. La scena si infittisce, lasciando un velo di mistero e inquietudine sul destino dell’uomo e sulle prossime mosse delle forze dell’ordine.

FASANO - Cinque giorni fa lui, insieme a un altro indagato, si era sottoposto all'interrogatorio preventivo, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Brindisi su tentate rapine ai danni di anziani e furti d'auto. Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 giugno 2025, i carabinieri hanno bussato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - I carabinieri gli notificano ordinanza per i domiciliari, ma in casa c'è droga: si getta dal balcone

Altre fonti ne stanno dando notizia

I carabinieri gli notificano ordinanza per i domiciliari, ma in casa c'è droga: si getta dal balcone; I carabinieri gli notificano ordinanza per i domiciliari, ma in casa c'è droga: si getta dal balcone; Evasione dopo condanna per rapina: un giovane dalla comunità al carcere.

Comiso, arresti domiciliari per 35enne tunisino: violato il divieto di avvicinamento - Comiso, arresti domiciliari per 35enne tunisino: violato il divieto di avvicinamento.

Otranto, uomo ai domiciliari per molestie sessuali: 3 segnalazioni dal 2024 - Molestie nei confronti di una ragazza minorenne a in provincia di Lecce.

I carabinieri arrestano un uomo per reiterate violazioni degli arresti domiciliari - di origini straniere ma da tempo domiciliato nella provincia reatina, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ...