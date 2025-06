I capelli di Carlo Acutis venduti online a duemila euro | c'è un indagato per ricettazione

Il caso scuote il mondo delle reliquie e dei fan di Carlo Acutis: un uomo dell'Emilia Romagna ha messo in vendita online i presunti capelli del giovane beatificato, a un prezzo vertiginoso di duemila euro. La Procura di Perugia indaga per ricettazione, alimentando sospetti sulla provenienza autentica di quella che potrebbe essere una preziosa reliquia. Un episodio che solleva interrogativi etici e legali sul commercio e il valore delle testimonianze spirituali, lasciando aperta una domanda: fino a che punto si può vendere la memoria?

Un uomo dell'Emilia Romagna è indagato per aver messo in vendita online una presunta reliquia di Carlo Acutis. La Procura di Perugia ipotizza il reato di ricettazione, accusa che apre alla possibilità che i capelli siano stati sottratti illecitamente, qualora autentici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vendeva online i capelli di Carlo Acutis, indagato un uomo per traffico di reliquie - Un'ombra si fa strada sulla figura di Carlo Acutis, il giovane venerato per la sua fede e spiritualità , mentre un'indagine scuote il mondo dell'online.

Carlo Acutis morì nel 2006, ad appena 15 anni, per una leucemia fulminante. In marzo la procura di Perugia aveva aperto un'indagine, che ora ha il suo primo indagato, con l'accusa di ricettazione Partecipa alla discussione

