I baby shower della nonna | un altro trend Forse troppo?

Dagli Stati Uniti arrivano tendenze che, nel tempo, si diffondono anche nel resto del mondo, come i gender reveal o i baby shower, ma l’ultima novità che sta facendo discutere sono i cosiddetti grandmother shower, ovvero feste per celebrare la futura nonna in attesa dell’arrivo del nipotino. Secondo chi ne parla, questa usanza può essere vista in due modi: un bel gesto di accoglienza, oppure un’iniziativa fuori luogo. DeeDee Moore, che condivide riflessioni sull’essere nonni sul suo sito e profilo TikTok More Than Grand, ha recentemente acceso il dibattito esprimendo la sua opinione su questa tendenza in crescita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it