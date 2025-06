I baby shower della nonna | un altro trend Forse troppo?

I baby shower della nonna stanno conquistando anche l’Italia, portando con sé un mix di emozioni e opinioni divergenti. Originari degli Stati Uniti, questi eventi celebrativi per le future nonne diventeranno presto un must o rimarranno un gesto troppo fuori luogo? DeeDee Moore, esperta di tendenze, condivide il suo punto di vista su questa nuova moda che sta facendo discutere. La domanda è: sono davvero un passo avanti nella festa in famiglia o un eccesso da evitare?

Dagli Stati Uniti arrivano tendenze che, nel tempo, si diffondono anche nel resto del mondo, come i gender reveal o i baby shower, ma l’ultima novità che sta facendo discutere sono i cosiddetti grandmother shower, ovvero feste per celebrare la futura nonna in attesa dell’arrivo del nipotino. Secondo chi ne parla, questa usanza può essere vista in due modi: un bel gesto di accoglienza, oppure un’iniziativa fuori luogo. DeeDee Moore, che condivide riflessioni sull’essere nonni sul suo sito e profilo TikTok More Than Grand, ha recentemente acceso il dibattito esprimendo la sua opinione su questa tendenza in crescita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it