I 4 imperdibili concerti dell' estate musicale nel suggestivo borgo

Preparati a vivere un’estate indimenticabile nel suggestivo borgo con i quattro imperdibili concerti dell’Estate musicale Ervese. Un’occasione unica di immergersi in atmosfere magiche, ascoltando interpreti di fama internazionale che renderanno ogni serata speciale. L’apertura è prevista per sabato 14 giugno alle ore 21.15 nella suggestiva chiesa del borgo, dando il via a un ciclo di emozioni da non perdere.

Il grande evento musicale dell'estate pronto a replicare il successo del 2024 - Il Summer Festival di Radio 105 torna a far battere il cuore dell'estate, facendo tappa a Venezia il 13 giugno 2025.

