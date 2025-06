Huijsen il prodigio svenduto da Giuntoli | dalla serie C al Real Madrid

Dean Huijsen, il talento olandese passato dalla serie C alla ribalta mondiale in meno di due anni, è l’incarnazione del sogno calcistico. Dalla Juventus Next Gen al Real Madrid, la sua ascesa è stata fulminea e sorprendente. Un vero prodigio che, nonostante le svendite di Giuntoli, ha dimostrato di avere il mondo ai suoi piedi. La sua storia è un esempio di come il talento, se valorizzato, può cambiare la carriera di un giovane calciatore.

L’ex Roma e Juve, Dean Huijsen, è diventato protagonista in poco tempo, scalando le gerarchie del calcio internazionale. Dalla serie C con la Juve Next Gen al Real Madrid in un anno e mezzo. Un vero e proprio prodigio (oggi ha vent’anni) che Giuntoli ha svenduto al Bournemouth per circa 15 milioni di euro più bonus. Un anno dopo, il Real Madrid lo ha pagato 59 milioni. Un estratto di quanto si legge su El Pais, con le parole del giovane spagnolo. Huijsen dalla serie C al Real Madrid: in Spagna incensano la sua parabola. “Un anno e mezzo fa, Dean Huijsen giocava in terza divisione italiana con la squadra riserve della Juventus e, nel gennaio 2024, la Roma di José Mourinho lo ha preso in prestito per soli 650mila euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Huijsen, il prodigio svenduto da Giuntoli: dalla serie C al Real Madrid

Altre fonti ne stanno dando notizia

Huijsen, il prodigio svenduto da Giuntoli: dalla serie C al Real Madrid; Real Madrid Ufficializza il Primo Colpo da 60 Milioni: Huijsen, Non Alexander-Arnold; Dean Huijsen: Il Nuovo Gigante Difensivo del Real Madrid.

Real Madrid: Alexander-Arnold e Huijsen tra i convocati per il Mondiale per Club - Il Real Madrid annuncia i nuovi acquisti e il ritorno di Carvajal per il Mondiale per Club con Xabi Alonso al debutto.

Pagina 0 | Huijsen al Real Madrid, diretta: l'ex Juve presentato da Florentino Perez - Il 20enne difensore spagnolo firma il contratto quinquennale che lo lega ai Blancos fino al 2030: ecco quanto incassano i bianconeri ...

Huijsen ufficiale al Real Madrid: sui social anche l'annuncio con... spiegazione - A 20 anni, Dean Huijsen è già un nazionale spagnolo e ha giocato in Serie A con la Juventus e la Roma, e in Premier League con il Bournemouth.