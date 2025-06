Hugh jackman continua a interpretare wolverine con l’arrivo di nuovi x-men

interpretazione nei film degli X-Men del Marvel Cinematic Universe, Hugh Jackman ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei fan. Con l’arrivo di Avengers: Secret Wars e il reset del franchise, il futuro di Wolverine si fa incerto, ma la sua leggenda rimane viva. Riuscirà Marvel Studios a reinserire il personaggio in qualche modo? La risposta dipende da nuove sorprese e strategie che potrebbero ridefinire l’universo Marvel.

Il futuro di Hugh Jackman nei Marvel Cinematic Universe (MCU) come Wolverine sembra essere destinato a concludersi con l'evento Avengers: Secret Wars, che segnerà la fine della fase dedicata al Multiverso. Ci sono possibilità che Marvel Studios possa ancora reinserire il personaggio, nonostante il reboot imminente degli X-Men. Dopo aver interpretato il ruolo di Logan in oltre quattordici film prodotti dalla Fox e aver ripreso la sua iconica figura in Deadpool & Wolverine, Jackman ha dato vita a una variante del mutante artigliato, aprendo un nuovo capitolo nella sua evoluzione narrativa. Questa versione più giovane e potenziata di Wolverine si prepara ad affrontare minacce più grandi in compagnia di Deadpool, interpretato da Ryan Reynolds.

