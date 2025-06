huawei dopo le sanzioni la tecnologia cinese non si ferma

Secondo Ren Zhengfei, la resilienza della tecnologia cinese rimane intatta, e l’innovazione continua a guidare il progresso nazionale. Nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, Huawei e le altre aziende cinesi hanno dimostrato di saper adattarsi e trovare nuove strade per sviluppare soluzioni all’avanguardia. Questo spirito di tenacia e creatività promette di mantenere la Cina nella corsa globale dell’alta tecnologia, spingendo avanti un futuro che non si ferma di fronte alle sfide.

Ren Zhengfei, fondatore di Huawei, ha minimizzato l’impatto delle restrizioni all’export imposte dagli Stati Uniti nei confronti della Cina. E l’ha fatto in un’intervista sulla prima pagina del People’s Daily, organo ufficiale del Partito comunista cinese, in cui ha dichiarato di non essere preoccupato per i tentativi di Washington di bloccare l’accesso della Cina alle tecnologie americane, in particolare nel settore dei semiconduttori. Secondo Ren, le aziende cinesi possono adottare soluzioni alternative per ottenere performance simili a quelle dei semiconduttori più avanzati. Per esempio, Huawei sta utilizzando l’impilamento di chip presso Smic (Semiconductor Manufacturing International Corporation) per sviluppare chip AI ad alte prestazioni, cercando di avvicinarsi alla tecnologia offerta da colossi come Nvidia. 🔗 Leggi su Formiche.net