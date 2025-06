Honda si conferma marchio di riferimento per la mobilità su due ruote in Italia

che testimonia la fiducia crescente degli italiani nella qualità e innovazione Honda. Con numeri così sorprendenti, il marchio si prepara a guidare anche il futuro della mobilità su due ruote nel nostro paese.

(Adnkronos) – Nel periodo gennaio-maggio 2025, Honda ha consolidato la propria posizione al vertice del mercato motociclistico italiano. Con quasi un veicolo su tre immatricolato che porta il suo logo, la Casa dell’Ala ha registrato una quota complessiva del 28,2%, suddivisa tra il 38,1% nel comparto scooter e il 15,1% nel settore moto. Una performance, quella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

