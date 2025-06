Hojlund Inter la pista si complica | cambia la volontà dell’attaccante cosa sta succedendo

L’interesse dell’Inter per Rasmus Hojlund si fa sempre più acceso, ma la trattativa si complica all’improvviso. Dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, le strategie di calciomercato stanno evolvendo, e il futuro dell’attaccante danese del Manchester United resta incerto. La volontà di Hojlund potrebbe infatti cambiare il corso delle trattative, rendendo tutto più imprevedibile. Cosa succederà ora?

Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle mosse di calciomercato Inter dopo l'arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. In attacco il grande obiettivo è infatti Rasmus Hojlund del Manchester United, ma la trattativa non sembra essere semplice anche per la volontà del danese. HOJLUND INTER – «Si ripartirà, ovviamente, da Lautaro Martinez e da Thuram. La terza punta sarà invece, a differenza di questa stagione, un vero dodicesimo, una sorta di co-titolare.