Ho venduto alcol di nascosto al mio matrimonio ‘sobrio’ per coprire il costo del catering senza dirlo nemmeno a mio marito Ora sono tutti furiosi che devo fare? | il post su Reddit è virale

In un matrimonio tra tradizione e segreti, una sposa ha orchestrato un piano audace per coprire i costi del catering: un bar nascosto con alcol, scoperto solo grazie al passaparola. Ma cosa succede quando il segreto viene svelato? La storia diventa virale su Reddit, lasciando tutti a chiedersi se il sacrificio valga il rischio e come si possa gestire una situazione così delicata tra famiglia e amici. Alla fine, il vero valore del giorno più importante è l’onestà e il rispetto reciproco.

Hanno organizzato un matrimonio senza alcolici che tenesse conto anche della fede delle loro famiglie, “ molto conservatrici e religiose “. La sposa però, come ha raccontato su Reddit, ha avuto un’idea per rientrare delle spese e così ha allestito un tavolo con drink e bevande alcoliche da far pagare a chi ne volesse. Il bar, ha spiegato, era “nascosto” ma si poteva scoprire dove fosse col passaparola. La sposa ha tenuto tutto segreto, persino allo sposo: “Ho assunto un mio amico barman con licenza per allestire un ‘bar VIP’ nascosto nella location (una grande sala eventi con giardino e stanze laterali private). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho venduto alcol di nascosto al mio matrimonio ‘sobrio’ per coprire il costo del catering, senza dirlo nemmeno a mio marito. Ora sono tutti furiosi, che devo fare?”: il post su Reddit è virale

Cosa riportano altre fonti

Sposi astemi non servono alcol al matrimonio "per risparmiare". È polemica: «Verrete ricordati come dei tirchi» - La futura sposa ha così cercato pareri su internet, chiedendo se fosse così irragionevole scegliere di non servire alcol al proprio matrimonio.

Sposi servono al matrimonio alcol di contrabbando: 14 morti in Indonesia - Un po’ per risparmiare un po’, anzi soprattutto perché nei Paesi musulmani non è proprio legale, due sposi hanno deciso di festeggiare il matrimonio servendo alcol fatto in casa.