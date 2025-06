Ho un’inversione paracentrica del cromosoma 11 | che problemi ci potrebbero essere?

Ho un’inversione paracentrica del cromosoma 11, un’anomalia genetica che potrebbe influenzare la mia fertilità e il rischio di alterazioni cromosomiche nel concepito. Con diagnosi di PCOS e fattore di Leiden, è fondamentale comprendere le implicazioni di questa condizione, sia con tecniche di PMA come ICSI sia in caso di tentativi di concepimento naturale. Analizziamo insieme i potenziali rischi e le opzioni disponibili per un percorso più consapevole.

Gentile dottore, causa infertilità mia (PCOS) e di mio marito (oligoastenospermia), stiamo intraprendendo un possibile percorso di PMA. Dal mio cariotipo, però, è emersa un’inversione paracentrica del cromosoma 11, con punti di rottura in q21 e q23. Sono inoltre positiva al fattore di Leiden. Quali rischi ci sono sia con un’ICSI sia con un remoto (forse impossibile) concepimento naturale? Grazie mille L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “Ho un’inversione paracentrica del cromosoma 11: che problemi ci potrebbero essere?”

In questa notizia si parla di: inversione - paracentrica - cromosoma - problemi

“Ho un’inversione paracentrica del cromosoma 11: che problemi ci potrebbero essere?” - Ho un’inversione paracentrica del cromosoma 11, un’anomalia genetica che potrebbe influenzare la mia fertilità e il successo delle tecniche di procreazione assistita.

Che Ci Faccio Qui: Top Trends di oggi.

Sono nuova,ho letto un po' di post, potreste aiutarmi con questi esercizi? Scrive molecularlab.it: 1)Quali tipologie di gameti possono essere previste per un organismo che presenta un inversione cromosomica paracentrica.