Ho fatto ubriacare Bianca Berlinguer | Mauro Corona ricorda alla conduttrice com' è andata

Nella puntata di È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer ha affrontato con eleganza e determinazione la curiosa dichiarazione di Mauro Corona, smascherando gli episodi in cui lui sostiene di averla fatta ubriacare. Un momento che ha acceso il dibattito e mostrato il suo spirito autentico. La conduttrice ha dimostrato ancora una volta di essere pronta a sfidare ogni fraintendimento, mantenendo intatta la sua posizione di professionalità e raffinatezza.

«Ho letto l'altro giorno una sua intervista dove lei ricordava il Vajont. A un certo punto si è messo a dire: 'Ho fatto ubriacare Bianca Berlinguer'. Ma quando, io e lei insieme non ci siamo mai ubriacati». Ieri, martedì 10 giugno, nella puntata di È sempre Cartabianca Bianca Berlinguer ha. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - «Ho fatto ubriacare Bianca Berlinguer»: Mauro Corona ricorda alla conduttrice com'è andata

In questa notizia si parla di: bianca - berlinguer - fatto - ubriacare

“Una malattia importante”. Bianca Berlinguer torna in tv dopo lo stop e lo rivela in diretta - Bianca Berlinguer torna in tv con rinnovato entusiasmo dopo la sua assenza forzata. Nella puntata di martedì 13 maggio di “È sempre Cartabianca” su Rete4, la giornalista ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni di salute, dichiarando: “Sono viva e vegeta”, mentre il suo sorriso ha acceso nuovamente il dialogo su temi importanti.

La vignetta di Mario Natangelo sul Fatto Quotidiano in edicola oggi Partecipa alla discussione

Fabrizio Faltoni, AD di @FordItalia, racconta come Ford sta affrontando la sfida della mobilità sostenibile tra investimenti, innovazione e nuovi modelli pensati per l’Europa. Leggi l’intervista su ilfattoquotidiano.it Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

“Ho fatto ubriacare Bianca Berlinguer. Dio? Papa Francesco la pensava come me, me l’ha scritto in…; Mauro Corona confessa: “Ho fatto ubriacare Bianca Berlinguer”; Federica Pellegrini: “Ho sofferto di bulimia nell’adolescenza.

“Ho fatto ubriacare Bianca Berlinguer. Dio? Papa Francesco la pensava come me, me l’ha scritto in una lettera”: parla Mauro Corona - Tra interviste, dirette tv, documentari, chiacchiere da bar, la cornucopia coroniana non finisce mai di stupir ...

Mauro Corona confessa: “Ho fatto ubriacare Bianca Berlinguer” - Mauro Corona racconta la sua vita tra alcool, processi, una lettera sorprendente da Papa Francesco e una rivelazione su Bianca Berlinguer.