Ho avuto un rapporto a tre con la mia fidanzata e la sua migliore amica poi questa è venuta da me e mi ha detto | ‘Aspetto un bambino è tuo' | il post è virale

Una storia sorprendente e ricca di colpi di scena ha catturato l'attenzione di tutti: un rapporto a tre che ha sconvolto la vita di un giovane di 27 anni, con una rivelazione inaspettata e desideri che cambiano tutto. Cosa fare quando l’amore si complica e i confini si sfumano? La sua richiesta di aiuto alla celebre rubrica Dear Deidre potrebbe riscrivere il suo destino. Scopriamo come questa vicenda può evolversi e quali lezioni possiamo trarne.

Una relazione a tre, nata come gioco di coppia, ha stravolto la vita di un uomo di 27 anni. Dopo aver accettato un rapporto a tre con la sua fidanzata e la migliore amica di lei, quest’ultima è rimasta incinta. Ma la situazione si è complicata ulteriormente: la compagna vorrebbe che tutti e tre convivessero. È questo lo sfogo che il giovane ha affidato alla celebre rubrica del The Sun Dear Deidre per chiedere un consiglio all’esperta del tabloid inglese: “Non voglio fare il padre. Non ora, e men che meno di due figli”, è il punto per lui. Ma andiamo con ordine. Il giovane, che sta con la fidanzata da circa un anno, racconta di aver accettato con esitazione la proposta della compagna, che una sera gli ha confidato: “La mia migliore amica ti trova attraente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un rapporto a tre con la mia fidanzata e la sua migliore amica, poi questa è venuta da me e mi ha detto: ‘Aspetto un bambino, è tuo'”: il post è virale

In questa notizia si parla di: fidanzata - rapporto - amica - avuto

