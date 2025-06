HIV e social media | più visibilità ma i giovani restano disinformati

In un mondo sempre più connesso, social media offrono una piattaforma potente per diffondere consapevolezza sull’HIV. Tuttavia, tra post virali e fake news, i giovani spesso navigano in un mare di disinformazione che può compromettere la loro salute e sicurezza. È fondamentale capire come sfruttare queste reti per promuovere informazioni corrette e contrastare le false credenze, affinché la visibilità si traduca davvero in prevenzione e tutela.

I social network influenzano sempre più la percezione dell’HIV, tra informazione, disinformazione e nuovi comportamenti sociali. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - HIV e social media: più visibilità ma i giovani restano disinformati

