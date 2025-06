Hideo kojima annuncia il suo ultimo gioco e arriva a nuovi traguardi

Hideo Kojima, genio visionario dei videogiochi, annuncia il suo ultimo titolo, segnando un nuovo traguardo nella sua straordinaria carriera. Con la sua firma inconfondibile e un passato ricco di innovazioni, il maestro giapponese si prepara a lasciare un'ultima impronta indelebile nel mondo del gaming. In questo approfondimento scopriremo i dettagli del suo nuovo progetto, le sue parole sul futuro e le sfide che lo attendono, perché il suo lascito continua a ispirare generazioni.

Hideo Kojima, rinomato regista e designer di videogiochi di fama internazionale, sembra aver giĂ tracciato un percorso verso il suo ritiro dall’industria del gaming. Con una carriera costellata di successi e innovazioni, Kojima ha lasciato un’impronta indelebile nel settore, ma ora si trova a considerare le sue future direzioni creative. In questo approfondimento si analizzeranno i suoi progetti attuali, le dichiarazioni sul proprio futuro e le possibili alternative alla creazione di videogiochi. le prospettive di ritiro di hideo kojima. una carriera imminente alla conclusione?. Con l’etĂ che avanza – Kojima ha compiuto 61 anni – è naturale riflettere sulla possibilitĂ di un addio definitivo al mondo dei videogiochi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hideo kojima annuncia il suo ultimo gioco e arriva a nuovi traguardi

In questa notizia si parla di: kojima - hideo - annuncia - gioco

Death Stranding 2: On The Beach ricorda un po’ Metal Gear Solid 5, ammette Hideo Kojima - Hideo Kojima, durante un’intervista su Death Stranding 2: On The Beach, ha ammesso che il nuovo capitolo mantiene un tocco familiare per i fan di Metal Gear Solid 5.

Hideo Kojima ha annunciato il #DeathStranding2WorldStrandTour, con 12 appuntamenti in giro per il mondo per pubblicizzare il gioco. L'ultima tappa è in Italia. Partecipa alla discussione

In vista del lancio di Death Stranding 2: On the Beach in programma per il prossimo 26 giugno, Hideo Kojima ha svelato tante nuove informazioni sul gioco. Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Summer Game Fest 2025 | Gli annunci e i trailer; Death Stranding: Hideo Kojima annuncia l’anime basato sul gioco. Con il film vuole vincere a Cannes e Venezia; Death Stranding 2, Kojima si prepara ad un annuncio: è il nuovo trailer?.

Hideo Kojima vorrebbe fare dei giochi veramente strani, ma non può permetterselo - Hideo Kojima è noto perché non crea videogiochi classici e perché punta sempre su idee strane, ma a quanto pare non sono strane quanto vorrebbe: non si può permettere di creare ciò che ...

Avremmo potuto già mettere la polvere su Death Stranding 2, svela Kojima - Hideo Kojima svela che Death Stranding 2 sarebbe dovuto uscire molto prima, ma ci sono stati dei problemi nella produzione.