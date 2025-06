Hertz lancia ‘identità olfattiva’ e rafforza la flotta Selezione Italia

Hertz celebra 65 anni di presenza in Italia con una novità sensoriale: l'“Identità Olfattiva”. In collaborazione con l'antica Erboristeria San Simone di Firenze, è nato un esclusivo elisir che racchiude le essenze estive di bergamotto, arancia e limone. Un modo unico per rafforzare la propria identità e regalare un'esperienza indimenticabile ai clienti. La nuova proposta si inserisce perfettamente nella strategia di rafforzamento della flotta e di valorizzazione del brand nel nostro Paese.

