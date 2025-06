Henrique l’addio social al Marsiglia | Sono grato per ogni momento ogni partita ogni vittoria e ogni secondo trascorso indossando questa maglia – FOTO

Con un cuore colmo di emozione, Luis Henrique saluta il Marsiglia, ringraziando tutta la famiglia del club, i compagni e i tifosi per le memorabili esperienze vissute. Dopo aver indossato con orgoglio quella maglia, ora si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’Inter, portando con sé ricordi indelebili e tanta gratitudine. La sua partenza è solo un arrivederci, perché il passato resta sempre nel cuore.

Henrique, il neo acquisto dell'Inter saluta il Marsiglia sui social con un lungo post – FOTO. Il neo acquisto dell' Inter Luis Henrique, che ha vestito la maglia del Marsiglia, ha recentemente condiviso un emozionante messaggio di addio sui social media. Con grande affetto e gratitudine, il giocatore brasiliano ha voluto esprimere il suo riconoscimento per il tempo trascorso nella storica squadra francese. LE PAROLE DI LUIS HENRIQUE – « È giunto il momento di salutare il club che mi ha accolto a braccia aperte e una tifoseria che mi ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Sono grato per ogni momento vissuto, per ogni partita, ogni vittoria e ogni secondo trascorso indossando questa maglia.