harvey weinstein giudicato colpevole per aggressione rimandato il verdetto per stupro

Il processo a Harvey Weinstein si sta svolgendo sotto i riflettori dell’opinione pubblica, con tensioni e scontri tra i membri della giuria che hanno interrotto le udienze. Dopo il quinto giorno, Weinstein è stato dichiarato colpevole di un atto sessuale nei confronti di Miriam Haley, ma il verdetto riguardo allo stupro rimane sospeso. La vicenda si avvicina a una conclusione cruciale: quale sarà il prossimo capitolo di questa lunga battaglia legale?

Il processo a Harvey Weinstein in corso a New York è stato segnato da tensioni e liti tra i membri della giuria, costringendo a una chiusura anticipata della giornata. Harvey Weinstein, al termine del quinto giorno di consiglio, è stato giudicato colpevole di un singolo capo d'imputazione per atto sessuale, quello per aver aggredito Miriam Haley. La giuria, composta da sette donne e cinque uomini, ha invece assolto l'ex produttore per quanto riguarda un capo d'imputazione simile legato alle accuse avanzate da Kaja Sokola. La situazione in tribunale Il verdetto sull'unica accusa di stupro, avanzata dall'ex assistente Jessica Mann, non è stato invece ancora raggiunto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it