Harvey Weinstein condannato per crimini sessuali Stallo sul verdetto per il reato di stupro

L'iniziale condanna di Weinstein, cinque anni fa, sembrava aver sancito la caduta di uno degli uomini più potenti di Hollywood in un momento cruciale per il movimento #MeToo. Tuttavia, il processo odierno rivela un panorama legale complesso e ancora aperto, con i giurati in stallo e un futuro incerto per l’ex magnate del cinema. La lotta contro le molestie sessuali nel mondo dello spettacolo continua a scuotere le fondamenta di Hollywood e della società intera.

L'ex magnate del cinema Harvey Weinstein è stato condannato per uno dei principali capi d'accusa nel suo nuovo processo per crimini sessuali, ma è stato assolto per un altro, e i giurati non sono ancora riusciti a raggiungere un verdetto su un terzo capo d'accusa. L'iniziale condanna di Weinstein, cinque anni fa, sembrava aver sancito la caduta di uno degli uomini più potenti di Hollywood in un momento cruciale per il movimento # MeToo. Ma la condanna è stata annullata l'anno scorso e il caso è stato rinviato per un nuovo processo nello stesso tribunale di Manhattan. Questa volta, una giuria a maggioranza femminile ha condannato l'ex capo dello studio per aver costretto una persona a compiere un atto sessuale nel 2006.

Harvey Weinstein, in occasione della sua prima intervista dal carcere, rivela la sua versione dei fatti sulle accuse di molestie rivolte a Gwyneth Paltrow e Rose McGowan.

