Harvey Weinstein condannato per aggressione sessuale Stallo sullo stupro

Il mondo del cinema si trova di fronte a un caso che scuote le fondamenta dell’industria: Harvey Weinstein, ex potente produttore, condannato per aggressione sessuale, ma ancora al centro di un intricato stallo giudiziario. Mentre la giustizia si pronuncia su alcuni fronti, altri restano avvolti nel mistero, con le accuse di Jessica Mann ancora in sospeso. La battaglia legale continua a tenere alta l’attenzione pubblica e a sollevare importanti questioni sulla cultura del potere e del rispetto.

L'ex produttore cinematografico è stato invece assolto per il caso Kaja Sokola. Ancora nessun verdetto sulle accuse della ex assistente Jessica Mann: le discussioni proseguiranno domani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Harvey Weinstein condannato per aggressione sessuale. Stallo sullo stupro

