Harvey Weinstein condannato a New York

Harvey Weinstein, icona del movimento #MeToo, si trova nuovamente sotto processo a New York. Dodici giurati hanno emesso un verdetto che potrebbe cambiare il corso della giustizia e della lotta contro gli abusi nel mondo dello spettacolo. Weinstein è stato riconosciuto colpevole di un'aggressione avvenuta nel 2006 ai danni di Miriam Haley, ma assolto per un altro caso. Attualmente, il collegio giudicante...

Dodici giurati di Manhattan hanno emesso un primo verdetto nel nuovo processo a Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico simbolo del movimento #MeToo. Weinstein è stato riconosciuto colpevole per l'aggressione sessuale commessa nel 2006 ai danni di Miriam Haley, assistente di produzione, mentre è stato assolto per un'altra aggressione dello stesso anno, quella subita dalla modella polacca Kaja Sokola. Attualmente, il collegio giudicante non ha ancora comunicato la decisione finale rispetto all'accusa di stupro presentata dall'aspirante attrice Jessica Mann, e le deliberazioni proseguiranno su questo punto.

