Harvey Weinstein colpevole di violenza sessuale un'altra condanna per il volto dello scandalo Me Too

La condanna di Harvey Weinstein rappresenta un capitolo cruciale nella battaglia contro le molestie e gli abusi nel mondo dello spettacolo. Dopo anni di attesa, il volto dello scandalo Me Too si vede riconoscere la sua colpevolezza, segnando un passo importante verso giustizia e responsabilitĂ . Tuttavia, il percorso legale continua, alimentando il dibattito sulla lotta alle violenze di potere. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha sconvolto Hollywood e non solo.

Weinstein è stato condannato nella giornata di mercoledì 11 giugno per un reato commesso nel 2006 su Miriam Haley, allora assistente di produzione. Nell'ambito dello stesso processo Weinstein è stato assolto da un’altra accusa di violenza sessuale, per un'altra non si è raggiunto un verdetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Weinstein, verdetto diviso al secondo processo: colpevole di un’aggressione, assolto da un’altra, stallo sullo stupro - Il verdetto diviso nel secondo processo a carico di Harvey Weinstein segna un importante capitolo nella battaglia contro le violenze di Hollywood.

