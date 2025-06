Harvey Weinstein colpevole di un’aggressione sessuale ma non di stupro | la giuria a maggioranza femminile e il verdetto del nuovo processo

Il verdetto del secondo processo a Harvey Weinstein segna un momento cruciale nel movimento #MeToo, rivelando sfumature di giustizia e complessità nei casi di harassment. La maggioranza femminile della giuria ha riconosciuto la colpevolezza dell’ex produttore per aggressione sessuale, ma ha divergenti sulla questione dello stupro. Un risultato che invita a riflettere sui percorsi di verità e responsabilità. La conclusione di questa vicenda lascerà un segno indelebile nel panorama giudiziario e sociale.

Verdetto contrastato al secondo processo Harvey Weinstein a New York. L’ex produttore è stato giudicato colpevole di un capo di accusa per aggressione sessuale ai danni di Miriam Haley. La giuria, composta prevalentemente da donne, lo ha assolto da una seconda accusa di aggressione sessuale contro Kaja Sokola. Non c’è stato invece accordo tra i giurati su un terzo capo d’accusa, lo stupro denunciato da Jessica Mann. La giuria, come ha dichiarato al termine dell’udienza di mercoledì 11 giugno, si riunirà nuovamente giovedì 12 mattina. I tre capi d’accusa e la difesa di Weinstein. Il verdetto parziale arriva dopo settimane di processo, durante il quale tre donne hanno testimoniato sulle presunte violenze sessuali commesse dall’ex produttore hollywoodiano, condannato tre anni fa da un tribunale di Los Angeles a 16 anni di reclusione per il medesimo reato. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: aggressione - sessuale - harvey - weinstein

Gerard Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per aggressione sessuale su 2 donne: “Afferrate per i fianchi e palpeggiate”, lui: “L’ho fatto per non scivolare, peso 150kg, non ho molestato nessuno” - Gerard Depardieu, il celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere per aggressione sessuale nei confronti di due donne.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Weinstein colpevole aggressione sessuale, stallo su stupro; Harvey Weinstein colpevole di un'aggressione sessuale, ma non di stupro: la giuria a maggioranza femminile e il verdetto del nuovo processo; Harvey Weinstein condannato per aggressione sessuale ma non per stupro: il verdetto contrastato al secondo pro.

Weinstein colpevole aggressione sessuale, stallo su stupro - Verdetto contrastato al secondo processo Harvey Weinstein: l'ex produttore è stato giudicato colpevole di un capo di accusa per aggressione sessuale, non colpevole per il secondo.

Weinstein colpevole di aggressione sessuale, stallo sullo stupro - NEW YORK, 11 GIU – Verdetto contrastato al secondo processo Harvey Weinstein: l’ex produttore e’ stato giudicato colpevole di un capo di accusa per aggressione sessuale, non colpevole per il secondo.

Harvey Weinstein giudicato colpevole di crimini sessuali - L’ex produttore è stato accusato nell’ambito del nuovo processo dal tribunale di New York di aver stuprato un’aspirante attrice e di aver aggredito altre due ...