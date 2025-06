Harpantidis Philip Morris | Italia sulla strada giusta contro mercato nero sigarette

L’Italia si conferma un esempio virtuoso nella lotta al mercato nero delle sigarette, grazie a politiche efficaci e a una crescente consapevolezza dell'importanza del settore per l’economia. Christos Harpantidis di Philip Morris International sottolinea come il nostro Paese stia facendo passi avanti decisivi, consolidando un percorso che punta a un mercato più sicuro e regolamentato. Un segnale positivo che ci avvicina a un futuro più responsabile e sostenibile.

"L'Italia è uno dei Paesi più virtuosi nella lotta al mercato nero del tabacco e questo è grazie a politiche ben pensate e alla consapevolezza di quello che il settore offre all'economia nazionale". Lo ha dichiarato Christos Harpantidis, vicepresidente senior Relazioni Esterne di Philip Morris International, a margine della presentazione a Bruxelles dello .

