Hanno aggredito un coetaneo nello spogliatoio della palestra e hanno filmato tutto | 15enni comaschi ammoniti per bullismo dal questore

video che ha documentato l’episodio di violenza. Un episodio grave che ha portato le autorità a intervenire con fermezza, ricordando quanto sia fondamentale promuovere rispetto e valori positivi tra i giovani. La protezione dei minori e la prevenzione del bullismo sono priorità che richiedono attenzione e responsabilità da parte di tutti.

La polizia di Stato di Como ha notificato a due adolescenti di 15 anni un provvedimento di ammonimento per bullismo, emesso dal questore Marco Calì. I due ragazzi, secondo quanto ricostruito, avevano aggredito un coetaneo all’interno dello spogliatoio di una palestra, riprendendo tutto con un. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Hanno aggredito un coetaneo nello spogliatoio della palestra e hanno filmato tutto: 15enni comaschi ammoniti per bullismo dal questore

