Hanno aggredito la tata con uno spray per orsi poi uno dei ladri si è spaventato e inspiegabilmente l’ha aiutata | rapina nella villa di Macklemore bottino milionario

Una notte di puro terrore ha sconvolto la tranquilla villa di Macklemore a Seattle, quando due ladri armati e mascherati sono entrati nella sua residenza. L'episodio si è trasformato in un'incredibile scena da film, con un colpo di scena inatteso: uno dei malviventi, spaventato dall'aggressione alla tata, ha deciso inspiegabilmente di aiutarla. La rapina, dal bottino milionario, ha lasciato chiare le tracce di un evento incredibile e inquietante.

Notte di terrore nella villa del rapper Macklemore nel quartiere Capitol Hill di Seattle. Mentre l’artista 41enne, al secolo Benjamin Haggerty, si trovava in Europa per un concerto a Francoforte, due malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione nella sua abitazione, aggredendo la tata che si trovava in casa con i tre figli piccoli della coppia, di 10, 7 e 3 anni. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia e riportata da media tra cui il Daily Mail, l’incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 7 giugno. La tata, dopo aver messo a letto i bambini, si è accorta della presenza di due uomini che stavano entrando in casa attraverso una porta-finestra del patio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hanno aggredito la tata con uno spray per orsi, poi uno dei ladri si è spaventato e inspiegabilmente l’ha aiutata”: rapina nella villa di Macklemore, bottino milionario

Su questo argomento da altre fonti

“Hanno aggredito la tata con uno spray per orsi, poi uno dei ladri si è spaventato e inspiegabilmente….

Orsi, non solo esecuzioni. "Deportazione" di massa e spray al peperoncino - Maurizio Fugatti si è parlato dell'abbattimento degli orsi «problematici», di trasferimenti di massa dal Trentino ad altre zone e di dotare forestali e poliziotti di spray anti-

Orsi liberi in Trentino, la proposta degli animalisti: "Sì allo spray per la convivenza con l'uomo" - "Permettere l'utilizzo degli spray per gli orsi, almeno a forestali e guardaparco, potrebbe ridurre i rischi di incidenti, come i dati raccolti in altri Paesi hanno dimostrato.