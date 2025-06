Ha perso le gambe per un' infezione per mamma Virginia solidarietà senza fine | raccolti 160mila euro

Un momento di festa e speranza si è trasformato in un grande gesto di solidarietà per Virginia Baldassarri, la coraggiosa mamma di Fratta Terme, che nel 2024 ha affrontato una terribile infezione da pneumococco che le ha portato via entrambe le gambe e parti degli arti. Grazie al cuore generoso della comunità, sono stati raccolti oltre 160mila euro, dimostrando che l’unione fa la forza, e che insieme si può superare ogni ostacolo.

Un momento di festa, ma anche di vicinanza e solidarietà, per Virginia Baldassarri, la 41enne di Fratta Terme che nel 2024, in seguito a un'infezione da pneumococco, ha perso entrambe le gambe, una parte del braccio sinistro e le dita del braccio destro. Alla donna e mamma di due figli, è stato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ha perso le gambe per un'infezione, per mamma Virginia solidarietà senza fine: raccolti 160mila euro

