Gyokeres Juventus il presidente dello Sporting a muso duro | A oggi non abbiamo ricevuto offerte ma… L’annuncio non lascia spazio a dubbi!

Il futuro di Viktor Osimhen tiene banco nel mondo del calcio, con il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, che accende i riflettori su possibili trattative e strategie di mercato. Mentre la Juventus attende sviluppi concreti, le parole dure e decisive di Varandas alimentano speculazioni e aspettative, lasciando intuire che il calciomercato sia ancora tutto da scrivere. La scena è pronta a sorprenderti: cosa riserverà il destino del bomber nigeriano?

Gyokeres Juventus, c’è l’annuncio: «A oggi non abbiamo ricevuto offerte, ma.». Le dichiarazioni al vetriolo del presidente dello Sporting. Il presidente del Sporting Lisbona, Frederico Varandas, ha parlato del futuro di Viktor Osimhen con toni piuttosto accesi ai microfoni di A Bola. L’annuncio sul bomber seguito anche dal mercato Juventus. OSIMHEN – « Lo Sporting non chiederĂ la clausola rescissoria, ma ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti non funzionano con me. Una cosa posso garantire: Viktor Gyokeres non se ne andrĂ per 60 milioni di euro piĂą 10 milioni di euro. Non se ne andrĂ perchĂ© non gliel’ho mai permesso, e con questo gioco che sta facendo l’agente, la situazione non potrĂ che peggiorare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com