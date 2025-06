Gyokeres Juventus Comolli ci prova! Avviati i contatti con l’entourage | ecco il piano dei bianconeri per il bomber dello Sporting Cifre e dettagli

La Juventus punta deciso su Gyokeres dello Sporting, un colpo che potrebbe rivoluzionare l’attacco bianconero. Con contatti già avviati dall’amministratore delegato Comolli e una cifra stimata fino a 70 milioni di euro, le strategie si fanno sempre più concrete. Ma quali sono i dettagli di questa trattativa ambiziosa e le cifre chiave? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul possibile arrivo del bomber svedese a Torino.

Gyokeres Juventus, Comolli ci prova! Il piano e le cifre eventuali del super colpo in attacco. Novità sul bomber svedese dello Sporting. La Juve vuole provarci per il sogno Gyokeres. Arrivano nuove conferme dal Corriere dello Sport: per il bomber dello Sporting potrebbero servire fino a 70 milioni di euro. Il dg Comolli avrebbe già avuto dei contatti con l'entourage, che ha fissato la cifra dello stipendio: i procuratori chiedono almeno 10 milioni netti annui. Vlahovic ne guadagna 12. Tutto, dunque, dipenderà dal futuro del serbo, valutato dal calciomercato Juve circa 30 milioni di euro. In caso di cessione sarà assalto a Gyokeres.

