Gyokeres Juve una rivale si toglie dalla corsa per l’attaccante! I bianconeri l’hanno sondato ma… Tutte le novità

Il mercato della Juventus si arricchisce di nuovi scenari: Gyokeres, l’attaccante svedese dello Sporting, continua a essere al centro delle attenzioni bianconere. Tuttavia, una recente novità scuote le strategie dei club coinvolti: il Napoli ha ufficialmente escluso il suo interesse, e la Juve ha già sondato il terreno senza però ricevere risposte concrete. Cosa riserva il futuro di Gyokeres? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti.

Gyokeres Juve, una rivale si toglie dalla corsa per l'attaccante: gli aggiornamenti sul futuro dello svedese. L'attaccante dello Sporting Gyokeres rimane uno dei nomi fortemente accostati al mercato Juve. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro dello svedese riportati da Pedullà. PAROLE – «Il Napoli non segue Gyokeres, la Juve l'ha sondato ma il presidente dello Sporting quando deve cedere è un pastore tedesco ha detto che non esiste che possa andare via per una cifra da 60+10 da bonus. Così come era stato un sondaggio più approfondito per David m non ci sono stati sviluppi».