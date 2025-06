Gyokeres Juve sviluppi importanti sul futuro dell’attaccante! Calciatore innervosito dopo questo gesto dello Sporting | cambiano le cifre del possibile affare

Il futuro di Gyokeres, giovane attaccante dello Sporting, si fa sempre più incerto dopo un gesto che ha innervosito il club portoghese. La Juventus, pronta a sfruttare questa situazione, sta riconsiderando le cifre dell’affare, con sviluppi sorprendenti nelle ultime ore. Secondo Fabrizio Romano, nuove chiamate tra le parti indicano che l’accordo potrebbe prendere una piega inaspettata: il mercato si infiamma e le trattative sono più vive che mai.

Gyokeres Juve, sviluppi importanti sul futuro dell’attaccante: tutti gli aggiornamenti dopo quel gesto dello Sporting. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la situazione legata a Gyokeres avrebbe avuto uno sviluppo inaspettato nelle ultime ore. Gli aggiornamenti sul bomber dello Sporting accostato al calciomercato Juve. PAROLE – «Ci sono state chiamate durante il weekend scorso tra la Juve e lo Sporting per Gyokeres. Il club portoghese non hanno intenzione di rispettare il patto con i procuratori, non accetterà 65 milioni di euro e questo ha fatto innervosire il calciatore. Ci sono da ricostruire le cifre dell’operazione che diventano complicate per l’Italia, col Manchester United sul calciatore». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com