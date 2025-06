Gyokeres Juve non ci sono dubbi sul gradimento dei bianconeri ma… Quel dettaglio rende molto complicata la trattativa | il punto

Gyokeres, il nome caldo del mercato in attacco per la Juve, ha conquistato i tifosi con il suo talento. Tuttavia, dietro all’entusiasmo si nasconde un dettaglio che rende difficile la trattativa: l’asta a rialzo che coinvolge il bomber dello Sporting Lisbona. Alfredo Pedullà analizza questa complicazione, evidenziando come le sfide sul mercato possano influenzare il futuro bianconero, rendendo ogni mossa ancora più avvincente e incerta.

Gyokeres Juve, non ci sono dubbi sul gradimento dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle mosse in attacco. Il giornalista Alfredo PedullĂ ha analizzato i movimenti del calciomercato Juve in attacco, analizzando, in particolare, la situazione legata al bomber dello Sporting Lisbona Gyokeres che è stato fortemente accostato ai bianconeri in questi ultimi giorni. PAROLE – «Gyokeres ha un’asta incredibile a rialzo, piace alla Juve e su quello non ci sono dubbi. I bianconeri hanno in lista anche il nome di Retegui». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juve, non ci sono dubbi sul gradimento dei bianconeri ma… Quel dettaglio rende molto complicata la trattativa: il punto

