Gyokeres Juve | contatti con questo top club per sbloccare l’operazione! Cosa sta accadendo e la verità sull’interesse dei bianconeri

Il mercato di Viktor Gyokeres si infiamma: la Juventus continua a sondare il terreno, ma attenzione all'Arsenal, che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Secondo Alfredo Pedullà , i Gunners non hanno abbandonato l'idea di portare in Premier il centravanti svedese, anche se stanno valutando anche Benjamin Sesko. Cosa sta realmente succedendo? La verità sull’interesse dei top club potrebbe svelare nuovi scenari di mercato.

Gyokeres Juve: attenzione a questo top club che può sbloccare l'affare! Cosa sta succedendo e la verità sull'interesse dei bianconeri. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà , l' Arsenal non ha intenzione di mollare la pista che porta a Viktor Gyokeres, nonostante i recenti contatti avviati per Benjamin Sesko. Il club londinese vede in Sesko una soluzione interessante, ma per il momento non definitiva per l'attacco, e per questo continua a mantenere vivo l'interesse per il prolifico attaccante dello Sporting Lisbona. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati nuovi approfondimenti e contatti concreti per Gyokeres, con l'Arsenal che vuole giocare d'anticipo rispetto agli altri club che hanno messo gli occhi sul centravanti.