Gyokeres alla Juve è fantamercato? Risposta netta da parte di Sky | tutta la verità sul futuro dell’attaccante

L’attaccante Gyokeres, protagonista del fantamercato e accostato alla Juve, sta facendo discutere gli appassionati. La sua possibile transizione allo Sporting o alla Serie A dipende da molte variabili, ma cosa ne pensa un esperto come Sky Sport? Luca Marchetti ha fornito una risposta netta e dettagliata sul suo futuro, svelando le probabilità e le strategie della Juventus in vista delle prossime mosse di mercato. La verità potrebbe sorprenderti…

Gyokeres alla Juve è fantamercato? Il punto del giornalista di Sky sul futuro dell'attaccante dello Sporting. Il giornalista Luca Marchetti ha analizzato a Sky Sport quello che potrebbe essere il futuro di Gyokeres. L'attaccante dello Sporting è stato fortemente accostato al calciomercato Juve in queste ultime ore. PAROLE – «Gyokeres Juve in caso di partenza di Vlahovic? In questo momento credo che sia destinato ad altri lidi. Ci sono delle cifre che per il momento sono inaccessibili per le squadre italiane. C'è l'Arsenal soprattutto»

