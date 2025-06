Gyokeres al Napoli? L’annuncio dal Portogallo è nettissimo | lo Sporting Lisbona non torna più indietro!

Il Napoli si candida sempre di più come protagonista sul mercato, con il nome di Viktor Gyokeres in cima alla lista dei sogni. Mentre lo Sporting Lisbona dichiara che il portiere non tornerà indietro, i rumors sulla trattativa si intensificano. Dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne, il presidente De Laurentiis potrebbe ancora sorprendere i tifosi, puntando forte su un nuovo colpo per rinforzare la squadra e puntare a nuovi traguardi. Sarà questa la volta buona?

Il Napoli è sulle tracce di Viktor Gyokeres. Intanto, è arrivato un annuncio cruciale da parte del presidente dello Sporting Lisbona. Da diversi giorni il Napoli è al centro delle voci di mercato. Il club azzurro, dopo aver alzato al cielo lo Scudetto, è pronto a creare una squadra all'altezza attraverso la quale ottenere nuovi successi. Dopo il colpo (ormai chiuso) che porta il nome di Kevin De Bruyne, il presidente De Laurentiis potrebbe portare alla Corte del Vesuvio un altro campionissimo. Di seguito le ultimissime su Viktor Gyokeres. "Gyokeres? Non partirà per 60 milioni di euro": l'annuncio dello Sporting.

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror) - Gyokeres, il talentuoso bomber dello Sporting Lisbona, è diventato un obiettivo caldo per il Napoli, ora in competizione con l'Arsenal.

Mercato Napoli: De Bruyne, David, Gyokeres, Moise Kean, Frattesi (Corsera) De Bruyne è un affare in via di conclusione, David del Lille è una trattativa aperta, è partita la caccia a Gyokeres la punta dello Sporting. https://ilnapolista.it/2025/05/mercato-napoli-d Partecipa alla discussione

Pedullà: “Gyokeres ha un’asta incredibile, è un problema serio per tutti. Il Napoli non è in lista per questo attaccante. Nella lista del Napoli ci sono David e Darwin Nunez, che ha proposte dall’Arabia che ha però respinto, Lucca e Bonny. Gli azzurri spenderann Partecipa alla discussione

Il presidente dello Sporting su Gyokeres: «Zero offerte, ma non parte per 60 milioni più 10» - Il presidente del club di Gyokeres, Frederico Varandas, a parlato a O Jogo, del futuro del bomber che tanto piace al Napoli ...