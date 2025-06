gutierrez napoli accordo di massima col calciatore ma il girona chiede 25 milioni

Il mercato del Napoli si infiamma: de De Bruyne si avvicina a grandi passi, con le firme attese nel pomeriggio, mentre Gutierrez e un nuovo terzino sono ormai a un passo. La voglia di rinforzare la rosa è palpabile, e le trattative si susseguono senza sosta. I tifosi aspettano con trepidazione gli sviluppi, consapevoli che questa finestra di mercato potrebbe riservare grandi sorprese.

De Bruyne  è praticamente un nuovo giocatore del Napoli. Si attendono nel pomeriggio i legali per firmare e intanto la moglie è già stata avvistata per sistemare la questione casa. Ma il Napoli non ha intenzione di fermarsi con il mercato e sembra vicino anche ad un terzino come riportato da AS per la trattativa di Miguel Gutierrez. Ecco quanto si legge su AS: “Nel frattempo, il direttore sportivo Giovanni Manna ha accelerato anche i contatti per Miguel Gutie rrez. Lo spagnolo è il rinforzo perfetto per la fascia sinistra, e c’è già  un accordo di massima con il giocatore. Un accordo deve essere raggiunto anche con il Girona, che chiede un minimo di 25 milioni di euro per il suo trasferimento, considerando che il 50% della vendita finirà nelle casse del Real Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it