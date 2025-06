Gusta Porto tutto il bello del mare

celebrata vetrina che mette in luce le meraviglie del nostro mare, delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera unica, ricca di eventi, sapori autentici e emozioni da vivere tutto il giorno. Non mancate, perché Gusta Porto promette di essere un’esperienza memorabile per grandi e piccini, portando Civitanova ancora una volta al centro dell’attenzione regionale e nazionale.

Tutto pronto per l’ottava edizione di " Gusta Porto ", la manifestazione che accenderĂ l’area portuale con una serie di iniziative legate al mare e alle tradizioni. Sabato la giornata clou, con un ricco programma che si svilupperĂ dalla mattina fino a tarda serata. "Lo scopo di Gusta Porto – ha detto il suo direttore Angelo Serri nel corso della presentazione di ieri al Club Vela – è proiettare Civitanova all’esterno, di fatti si tratta di una tappa fondamentale del Gran tour delle Marche". La rassegna si apre alle 11 di sabato con Gioacchino Bonsignore, caporedattore del Tg5, che condurrĂ l’AgorĂ dal titolo "Il porto come ambasciata del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Gusta Porto", tutto il bello del mare

Gustaporto a quota 8 (anni) «Cinema, street food e mare che arriva alla montagna»

GustaPorto torna ad animare cuore del porto di Civitanova Marche

