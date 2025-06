Guida senza cinture e lenti da vista | tre multati e una patente sospesa nell' Asolano

Nell'Asolano, i controlli stradali continuano a essere rigorosi: tre persone multate per guida senza cinture o lenti da vista e un automobilista con tasso alcolico oltre il limite. La sicurezza sulle strade resta una priorità, e chi viola le normative rischia pesanti sanzioni. La prevenzione e il rispetto delle regole sono essenziali per tutelare tutti gli utenti della strada, perché la prudenza salva vite.

Non si fermano i controlli su strada da parte del servizio associato della polizia locale dell'Asolano. La scorsa settimana gli agenti in servizio hanno sospeso la patente a un automobilista trovato con un tasso alcolemico di 0,62 (il limite è 0,5). Patente sospesa da 3 a 6 mesi e multa da 543 a.

