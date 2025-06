Guida narrativa d’Europa | emozioni in viaggio con Homo Scrivens

Immergetevi in un viaggio emozionale attraverso l’Europa con “Guida narrativa d’Europa” di Homo Scrivens. Curata da Giancarlo Marino e Aldo Putignano, questa opera unica trasforma la semplice esplorazione in un’esperienza immersiva, unendo narrazione coinvolgente e immagini suggestive. Un nuovo modo di scoprire il continente, che unisce emozioni e avventure grazie a una guida diversa dal solito. Il viaggio comincia il 6 giugno 2025: pronti a vivere l’Europa come mai prima d’ora?

Il nuovo capolavoro editoriale targato Homo Scrivens si prepara a rivoluzionare il concetto di guida di viaggio tradizionale. Guida narrativa d’Europa, curata da Giancarlo Marino e Aldo Putignano, non è solo un libro, ma un’esperienza immersiva che attraversa le tappe imprescindibili del continente europeo. Il testo sarà disponibile dal 6 giugno 2025 anche online e nelle librerie. A rendere ancora più suggestivo il volume, che rappresenta un illuminante omaggio all’arte del viaggio, è la prestigiosa prefazione firmata da Giovanni Scipioni, per anni direttore dell’inserto “I Viaggi di Repubblica”, che illustra ai lettori: «Non c’è modo più efficace della narrazione per spiegare un viaggio e alimentare il desiderio di viaggiare». 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guida narrativa d’Europa: emozioni in viaggio con Homo Scrivens

In questa notizia si parla di: guida - viaggio - narrativa - europa

