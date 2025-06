Guerra tedesca a Unicredit | anche Merz sulle barricate

Il panorama bancario tedesco si infiamma: il governo di Berlino si schiera contro Unicredit, mettendo in discussione la sua presenza e le sue strategie. Con Friedrich Merz che dichiara il sostegno a Commerzbank, l’ombra di un rischio crescenti si abbatte sulla banca italiana. La partita è aperta e il futuro di Unicredit si gioca tra alleanze e resistenze, lasciando tutti con il fiato sospeso sulle prossime mosse nel risiko bancario europeo.

Il governo tedesco è pronto a dar battaglia a Unicredit. Neanche il cambio alla guida dell’esecutivo in Germania porta con sĂ© buone notizie per la banca di Gae Aulenti: la scalata di Commerzbank viene ritenuta “inaccettabile” pure dal nuovo cancelliere di Berlino, Friedrich Merz. Il suo primo commento ufficiale sulla questione del risiko bancario non è di certo l’apertura in cui Unicredit sperava. Anzi. Il governo “sosterrĂ Commerzbank nella sua battaglia contro l’acquisizione” da parte della banca italiana, scrive il cancelliere in una lettera pubblicata su LinkedIn dal presidente del Consiglio di fabbrica, Sascha Uebel. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Guerra tedesca a Unicredit: anche Merz sulle barricate

In questa notizia si parla di: unicredit - merz - guerra - tedesca

Friedrich Merz critica l'approccio di UniCredit verso Commerzbank - Friedrich Merz mette in discussione l’approccio di Unicredit verso Commerzbank, sottolineando il ruolo strategico della banca tedesca per il Governo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Guerra tedesca a Unicredit: anche Merz sulle barricate; Nein del governo tedesco a Unicredit per Commerzbank; Orcel (UniCredit) bombardato anche dal cancelliere tedesco (su Commerzbank) oltre che dal Governo Meloni (su Banco Bpm). Ecco come Merz in versione Castagna fa le barricate in Germania.

MERZ vs UNICREDIT/ La scelta del Cancelliere “europeista” che guarda all’industria tedesca - Ieri Sascha Uebel, Presidente del comitato aziendale di Commerzbank, ha pubblicato sul LinkedIn una lettera inviata il 26 maggio dal Cancelliere Merz.