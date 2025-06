Gudmundsson verrà riscattato dalla Fiorentina? Gli ostacoli tra la società viola e il Genoa

La trattativa per Albert Gudmundsson tra Fiorentina e Genoa è al centro di un delicato equilibrio tra riscatto, sconti e nuove ipotesi. Mentre i viola cercano di superare gli ostacoli, la resistenza del Genoa si basa su motivazioni ben precise. La questione rimane aperta, con la speranza che si possa trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti. La partita decisiva per il futuro dell’attaccante è ancora in corso.

Gudmundsson Fiorentina: una trattativa in bilico tra riscatto, sconti e nuove ipotesi. Il Genoa resiste per queste motivazioni Tra i tanti dossier ancora aperti sul tavolo della dirigenza della Fiorentina, quello che riguarda Albert Gudmundsson è senza dubbio uno dei più delicati, urgenti e strategicamente complessi. Il club viola si trova in questi giorni di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gudmundsson verrà riscattato dalla Fiorentina? Gli ostacoli tra la società viola e il Genoa

In questa notizia si parla di: gudmundsson - fiorentina - genoa - verrà

Fiorentina, Palladino: "Vediamo domani per Kean e Gudmundsson. Futuro? Parleremo con la società" - In attesa della sfida contro il Bologna, Raffaele Palladino ha commentato la situazione attuale della Fiorentina, reduce da una deludente sconfitta contro il Venezia.

ZONA BEPPE con @BeppeNuti #GENOA tempo ormai scaduto, la decisione della #FIORENTINA su #GUDMUNDSSON sarà una svolta per il #CALCIOMERCATO #ROSSOBLU! Cosa decide il #GRIFONE per #ONANA? #miretti #juventus #beppenuti #seriea Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gudmundsson sarà riscattato dalla Fiorentina: tempistiche, cifre e il processo in Islanda; Gudmundsson e un riscatto che diventa obbligatorio e certe condizioni. Contro il Genoa la sua partita; Dove vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv.