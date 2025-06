guardia nazionale ferma alcuni manifestanti a los angeles

Le tensioni esplodono a Los Angeles, dove la Guardia Nazionale ha temporaneamente trattenuto alcuni manifestanti durante le proteste contro i raid anti-immigrazione. Un intervento che ha acceso il dibattito sulla loro ruolo, sottolineando però che senza poteri speciali, non possono esercitare funzioni di polizia. La situazione rimane complessa e in evoluzione, lasciando aperta una domanda cruciale: quali sono i limiti dell'intervento militare nelle questioni civili?

Le truppe della Guardia Nazionale hanno temporaneamente trattenuto alcuni civili durante le proteste di Los Angeles per i raid anti immigrazione: lo ha annunciato il comandante in carica, il maggior generale Scott Sherman, aggiungendo che i fermati sono stati rapidamente consegnati alle forze dell'ordine. Senza l'invocazione di poteri speciali, tuttavia, la guardia nazionale non può esercitare funzioni di polizia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net