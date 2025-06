Guardia di Finanza sequestra oltre 3 milioni di capi tessili a Prato

Nell’area produttiva di Prato, simbolo del settore tessile italiano, le autorità hanno scoperto un vasto traffico di capi falsi e irregolari durante l’operazione "Mercato Sommerso". Sequestrati oltre 3 milioni di capi tessili e accessori, un colpo duro alla contraffazione che tutela la qualità e la sicurezza dei consumatori. Questa operazione dimostra come il contrasto all’illegalità sia una priorità per salvaguardare il nostro patrimonio industriale e la reputazione del Made in Italy.

AGI - Nel cuore produttivo di Prato, teatro dell'operazione "Mercato Sommerso", le fiamme gialle del nucleo mobile del gruppo di Prato hanno messo a segno un blitz ispettivo ad alta intensità, portando alla luce un'articolata attività dedita alla distribuzione su larga scala di articoli tessili irregolari, privi dei requisiti minimi di conformità previsti dalla legge. Oltre 3 milioni e 300 mila prodotti tessili e accessori, per un valore commerciale che supera i 2 milioni di euro, sono stati sottoposti a sequestro. Merce pronta a riversarsi sul mercato, violando apertamente le norme in materia di etichettatura, tracciabilità, composizione fibrosa e indicazione di origine. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Guardia di Finanza sequestra oltre 3 milioni di capi tessili a Prato

Tredici indagati nel computo di un’inchiesta condotta dalla Procura con la guardia di finanza e l’Agenzia delle Entrate Partecipa alla discussione

