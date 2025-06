Guardia arte contemporanea al Palazzo Marotta Romano | in mostra cinque artisti internazionali

Dal 12 al 15 giugno, il suggestivo Palazzo Marotta Romano di Guardia Sanframondi si apre all’arte contemporanea con la collettiva “Art Exhibition”. Cinque artisti internazionali esporranno opere che uniscono creatività e innovazione in un contesto storico unico. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio artistico tra culture e stili diversi, trasformando un edificio ricco di storia in un vivace palcoscenico di espressione artistica.

Comunicato Stampa Dal 12 al 15 giugno l’edificio storico accoglie la collettiva “Art Exhibition” Dal 12 al 15 giugno, lo storico Palazzo Marotta Romano, sito in Strada F.M. Guidi, nel cuore del centro antico di Guardia Sanframondi, si trasformerà in . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Guardia, arte contemporanea al Palazzo Marotta Romano: in mostra cinque artisti internazionali

Altre fonti ne stanno dando notizia

Guardia, arte contemporanea al Palazzo Marotta Romano: in mostra cinque artisti internazionali; Al via la XXXI edizione di Vinalia a Guardia Sanframondi; Guardia Sanframondi, musei e castello aperti anche nei giorni festivi.

Roma, guardia giurata di giorno e pusher la notte: arrestato - Gli agenti del distretto Prenestino diretto da Roberto Arneodo hanno arrestato un 49enne romano.