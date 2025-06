Guardami! Sei una mer*a | Fognini perde e impazzisce

Nel cuore della competizione, l'agonismo può sfociare in momenti di sconforto e rabbia. È quanto successo a Fabio Fognini, che in un acceso scambio ha rivolto parole dure al suo avversario Moutet dopo la sconfitta a Stoccarda. Un episodio che mette in luce le emozioni intense del tennis professionistico e ci ricorda quanto lo spirito sportivo sia fondamentale, anche nei momenti più difficili.

"Regardez-moi! Regardez-moi! (Guardami! Guardami!, ndr.). Sei una merda". Così il tennista azzurro Fabio Fognini si è rivolto al suo avversario, il francese Corentin Moutet, che l'aveva appena battuto al torneo Atp di Stoccarda (Germania). Gli insulti a muso duro La partita era arrivata. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Guardami! Sei una mer*a": Fognini perde e impazzisce

