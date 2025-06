Guardami piccolo maiale! | duro screzio tra Fognini e Moutet a Stoccarda

In un ATP 250 di Stoccarda ricco di emozioni, il duello tra Fabio Fognini e Corentin Moutet ha fatto parlare anche oltre la rete. La vittoria del francese, 6-4 6-7(3) 6-3, ha aperto le porte agli ottavi contro Zverev, ma è stato l’inaspettato screzio post-match a catturare l’attenzione. La tensione tra i due protagonisti ha acceso le cronache tennistiche, dimostrando come anche nelle sfide più sportive si nascondano sempre spunti di dramma e passione.

Il transalpino Corentin Moutet ieri ha sconfitto Fabio Fognini per 6-4 6-7 (3) 6-3 nel primo turno dell’ ATP 250 di Stoccarda, ed il francese affronterĂ agli ottavi di finale il numero 1 del seeding, il padrone di casa tedesco Alexander Zverev. A fare maggiormente notizia, però, secondo quanto riportato da puntodebreak.com, è stato l’immediato post partita, abbastanza acceso tra i due, con Fognini che avrebbe apostrofato il rivale transalpino con l’epiteto “ Piccolo maiale ” al momento della consueta stretta di mano a rete. Dal video diffuso da Tennis TV si sente chiaramente Fognini rivolgersi in francese a Moutet dicendogli di guardarlo in faccia, cosa che il transalpino non fa, dirigendosi verso l’arbitro per la stretta di mano e poi andando a prendersi gli applausi del pubblico senza incrociare lo sguardo dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it