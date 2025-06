Gtt a caccia di personale | 225 nuove assunzioni e bonus da 3.500 euro pubblicato il bando

Se stai cercando un’opportunità di lavoro nel settore del trasporto pubblico, questa è la tua occasione! Gtt, il Gruppo Torinese Trasporti, apre le porte a ben 225 nuovi autisti con un bonus di ingresso di 3.500 euro. Il bando è già online e le assunzioni partiranno da gennaio 2026. Non perdere questa chance: il tuo futuro nel trasporto pubblico potrebbe iniziare oggi stesso!

