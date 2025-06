Grumello Cremonese supera le auto e travolge due vigili del fuoco | dimessi i due pompieri

Un episodio drammatico scuote Grumello Cremonese, dove due vigili del fuoco sono stati travolti da un'auto mentre svolgevano un intervento di routine. Fortunatamente, dopo aver ricevuto le cure, sono stati dimessi con prognosi di 20 e 15 giorni. Un evento che riaccende l’attenzione sulla sicurezza sulle strade e sul coraggio di chi rischia la vita per salvare gli altri. Ecco cosa è successo davvero...

Grumello Cremonese (Cremona) – Sono stati dimessi i due vigili del fuoco travolti da un’auto mentre operavano sulla Paullese domenica mattina. I due pompieri, 24 e 37 anni, hanno riportato prognosi di 20 e 15 giorni. Poco prima delle 11 erano intervenuti con la loro squadra sulla SS415 all’altezza della ditta Zerbi: un’Alfa Romeo Giulietta per un guasto meccanico si era incendiata. Un intervento di routine che richiede lo stop della circolazione. Si era così creata una lunga coda sulla Statale. Un 75enne residente in zona, alla guida di un Citroen, ha pensato bene di superarla. Quando si è accorto della presenza dei vigili del fuoco era troppo tardi: ha caricato i due vigili con gli idranti in mano, sbalzandoli lontano di alcuni metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it