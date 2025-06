Grosseto uccise la madre | non va in carcere ma resterà 10 anni in libertà vigilata in una clinica psichiatrica

Una drammatica vicenda scuote Grosseto: Benedetta Marzocchi, accusata dell’uccisione della madre Giuseppina Di Francesco, non finirà in carcere. La donna, dopo aver commesso il grave gesto, rimarrà sotto sorveglianza in una clinica psichiatrica per 10 anni. Una decisione che solleva molte domande sulla giustizia e la salute mentale, mettendo in evidenza le sfide di affrontare casi complessi come questo.

Benedetta Marzocchi, 52enne grossetana accusata di aver ucciso a calci e pugni la madre Giuseppina Di Francesco, nella villa di Istia d'Ombrone (Grosseto) nella notte tra il 7 e l'8 giugno 2023 non andrà in carcere L'articolo Grosseto, uccise la madre: non va in carcere, ma resterà 10 anni in libertà vigilata in una clinica psichiatrica proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Grosseto, uccise la madre: non va in carcere, ma resterà 10 anni in libertà vigilata in una clinica psichiatrica

In questa notizia si parla di: grosseto - madre - carcere - uccise

Grosseto: cucciolo di volpe abbandonato dalla madre sulla Senese. Salvato dai carabinieri forestali - Un tenero cucciolo di volpe, abbandonato dalla madre sulla strada senese, rischiava di non farcela. Fortunatamente, i Carabinieri Forestali di Grosseto sono intervenuti tempestivamente, dimostrando ancora una volta il loro impegno per la tutela della natura e degli animali più vulnerabili.

Uccise la mamma, il pentimento di Benedetta; Omicidio di Istia, inizia il processo ma senza Benedetta; Uccise la madre a calci e pugni, “è incapace di intendere: crede al diavolo”.

Uccise la madre pensando fosse il demonio: per la difesa e il pm “è incapace di intendere e di volere” - Il pm Melchionna: “Deve quindi essere applicato il regime di libertà vigilata con domiciliazione nella struttura terapeutica dov'è tuttora ospitata” ...

Uccise la madre dopo un litigio. Condanna confermata in Appello: "Fu un omicidio volontario" - La sentenza bis ribadisce la decisione in primo grado: 21 anni di carcere per il 50enne Carlo Evangelisti.

Uccise la madre, condannato a 21 anni di carcere a Modena - E' quanto stabilito dalla Corte d'assise di Modena nei confronti del 50enne Carlo Evangelisti, in carcere per la morte di ...